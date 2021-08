Médias baixam: só em Português se mantêm, Física cai mais de 3 pontos

Alexandra Inácio Hoje às 13:03 Facebook

Houve três exceções entre 24 disciplinas sujeitas a exame no ensino Secundário: Português manteve a média de 12 valores, Matemática Aplicada às Ciências Sociais MACS), que tinha sido a única com média inferior a dez valores no ano passado, subiu de 9,5 para 10,7 valores e a média de Geometria Descritiva passou de 11,2 para 12,4. Todas as restantes desceram. Física deu um trambolhão de 13,2 para 9,8 valores.

As pautas foram afixadas esta segunda-feira. Este ano, os exames contavam novamente como provas de ingresso para o Ensino Superior mas os alunos também podiam fazer melhorias de nota. A primeira fase de candidaturas decorre entre 6 e 20 de agosto.

Português foi a única a manter a média: 12 valores. Além da queda registada a Física e Química, entre as disciplinas com mais alunos inscritos, Biologia e Geologia passou de uma média de 14 para 12 valores, Matemática A desceu de 13,3 para 10,6, Geografia A de 13,6 para 10,7 e História A de 13,4 para 12,9. Nas disciplinas com mais de 2500 alunos inscritos, Inglês e Desenha A foram as médias mais elevadas com 14,9 e 13,8 respetivamente.

Este ano, recorde-se, as provas tinham mais perguntas obrigatórias do que no ano passado. Os ajustamentos aplicados nas provas em 2020, por causa da pandemia, fizeram disparar os resultados.

Quase 44 mil alunos inscritos (18%) faltaram aos exames na primeira fase. Tal como no ano passado, quem faltou por estar infetado com covid-19 ou em isolamento pode realizar as provas na segunda fase, que se realiza de 1 a 7 de setembro, e ainda assim candidatar-se à primeira fase do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior. As colocações são a 27 de setembro.