Médias sobem em quase todos os exames do Secundário

Num ano em que os exames nacionais apenas contam como prova de ingresso para o Ensino Superior, quase todas as médias subiram. Matemática A, Física e Química e Biologia e Geologia atingiram as melhores classificações dos últimos anos.

As pautas foram afixadas esta segunda-feira. De acordo com a informação enviada pelo Ministério da Educação, apenas uma disciplina ficou abaixo dos dez valores: Matemática Aplicada às Ciências Sociais (MACS) com 9,5, que foi uma das quatro disciplinas (entre 24) que desceram a média. No ano passado MACS atingiu os 11 valores. As outras disciplinas que desceram foram Matemática B, de 14,6 para 12 valores, Geometria Descritiva, de 13,5 para 11,2, e Português Língua Segunda que desceu ligeiramente de 12,8 para 12,3 com apenas 27 alunos inscritos.

"Este ano os alunos realizaram os exames finais nacionais nas disciplinas que elegeram como provas de ingresso, ou seja, os exames realizados foram para acesso ao Ensino Superior. Neste sentido, as médias das classificações dos vários exames são todas superiores a 100 pontos [10 valores], à exceção de MACS", sublinha o Ministério da Educação no comunicado enviado à Imprensa.

Assim, entre os exames com mais de 2500 alunos inscritos Inglês foi o que atingiu a média mais alta: 15 valores. Seguido de Desenho A, com 14,7 valores e de Biologia e Geologia com 14. Matemática A atingiu os 13,3 e Física e Química os 13,2. Português foi das médias que menos subiu, apenas ligeiramente de 11,8 para 12 valores.

A primeira fase de candidaturas ao Ensino Superior decorre entre 7 e 23 de agosto. E as colocações serão a 28 de setembro. Recorde-se que os alunos que faltaram aos exames da primeira fase por estarem infetados com covid-19 ou de quarentena podem fazer as provas na segunda fase, que se realizará entre 1 e 7 de setembro. A nota do ME refere que mais de 29 mil (11,6% do total de inscritos) faltaram às provas.

Os exames foram classificados por 9400 professores e vigiados por cerca de 10 mil.