Médica infetada com covid na cadeia de Custóias

Número de casos tem vindo a aumentar mas direção-geral garante "que não há qualquer surto de covid-19 ativo" no sistema prisional.

Uma médica do Estabelecimento Prisional (EP) do Porto está infetada com o novo coronavírus, confirmou ontem a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP). Além da médica, há dois enfermeiros da cadeia que continuam com diagnóstico positivo para a covid-19, e o número de guardas prisionais infetados subiu de quatro para cinco.

Fonte do EP do Porto contou ao JN que um daqueles guardas está internado no serviço de Cuidados Intensivos do Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, mas a DGRSP não se pronunciou sobre esta informação, depois de questionada pelo JN. Quanto à médica infetada, indicou apenas que trabalha no EP do Porto em regime de avença.