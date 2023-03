Medicação para VIH mais difícil de levantar

O fecho das farmácias dos hospitais de S. José e dos Capuchos e a concentração da dispensa de medicamentos de ambulatório no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, estão a deixar os doentes com VIH insatisfeitos.

Os utentes queixam-se das deslocações que passaram a ter de fazer para levantar a medicação após as consultas, da falta de privacidade do espaço, do serviço ser demorado e de não conseguirem integrar o programa de dispensa de medicamentos em proximidade (PDMP). O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, que agrega as três unidades, adianta que o programa que permite levantar a medicação numa farmácia perto de casa já ajudou 10 mil utentes e será alargado este ano.

"Esta situação está a condicionar o acesso ao tratamento das pessoas com VIH, contribuindo para a falta de adesão à terapêutica e com possíveis graves consequências para a saúde individual e pública", explicou, em comunicado, João Brito, do Grupo de Ativistas em Tratamentos (GAT), uma das duas organizações que compõem o Centro Antidiscriminação VIH (CAD). Segundo o responsável, o CAD já recebeu "48 queixas sobre dificuldades no levantamento de medicação, falta de acesso ao PDMP e interrupções de tratamento".