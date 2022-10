Medicamento em rutura vai chegar às farmácias com rótulo espanhol

Inês Schreck Hoje às 19:10 Facebook

O Infarmed autorizou, a título excecional, a utilização de um medicamento rotulado em espanhol para substituir o Inderal, que está em rutura nas farmácias portuguesas. As embalagens do "Propranolol Accord" 10 mg, com indicação para o tratamento da hipertensão, angina de peito e arritmias cardíacas, serão fornecidas por um laboratório de genéricos de Espanha, mas conterão um folheto informativo em português.

"Atendendo a que os medicamentos Inderal, 10 mg, 20 e 60 comprimidos revestidos, estão em rutura de stock e se tratam de medicamentos fundamentais, o Infarmed autorizou, a título excecional, a utilização do seguinte medicamento com rotulagem em língua espanhola, que mantém a comparticipação pelo Serviço Nacional de Saúde", refere a Autoridade Nacional do Medicamento numa circular informativa, divulgada esta quarta-feira.

As embalagens de 50 comprimidos produzidas em Espanha pelo laboratório de medicamentos genéricos Accord Healthcare mantém a comparticipação de 69% e serão vendidas a 1,55 euros. O nome comercial do fármaco é "Propranolol Accord".

Segundo a nota do Infarmed, apesar da rotulagem em espanhol, as caixas serão acompanhadas de folheto informativo em português.

O Inderal é um dos vários medicamentos em rutura no mercado português e sem alternativa dentro da mesma molécula.

Como o JN noticiou esta quarta-feira, no início da semana havia 858 medicamentos sujeitos a receita médica em rutura nas farmácias, dos quais 33 não têm alternativa dentro da mesma substância ativa e três não têm alternativa terapêutica.

O medicamento Inderal é produzido por uma farmacêutica holandesa e entrou em rutura por problemas no fabrico, segundo o Infarmed.

A solução foi recorrer a uma farmacêutica em Espanha.