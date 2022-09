Medicamento Inderal em rutura devido a "constrangimentos no fabrico"

Marisa Silva Hoje às 17:20 Facebook

O medicamento Inderal, cuja substância ativa é o propranolol e serve para tratar diversas patologias como a hipertensão, encontra-se em rutura de stock devido "a constrangimentos relacionados com o fabrico". O Infarmed garante estar "em articulação com os diferentes intervenientes no circuito do medicamento no sentido de antecipar a reposição da comercialização".

"O medicamento propranolol 10 mg e 40 mg (Inderal), comprimido revestido, atualmente é comercializado por apenas um laboratório, o qual notificou a rutura ao Infarmed, devido a constrangimentos relacionados com o fabrico", confirmou a autoridade nacional do medicamento após ter sido questionada pelo JN sobre a falta de stock do fármaco.

O Infarmed diz existirem "alternativas terapêuticas", mas reconhece que se trata de "um medicamento importante para o tratamento da hipertensão, angina de peito, entre outros". Garante, por isso, estar "em articulação com os diferentes intervenientes no circuito do medicamento no sentido de antecipar a reposição da comercialização". No entanto, não adianta uma data para a reposição do fármaco nas farmácias.