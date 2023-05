Medicamento para a diabetes usado para emagrecer continua a esgotar

JN Hoje às 08:03 Facebook

A tentativa de perder peso tem levado à procura de medicamentos que estão indicados para outras doenças mas têm esse efeito, como é o caso do Ozempic (semaglutido), um antidiabético que é comparticipado. No ano passado, este medicamento representou, segundo o Infarmed, um encargo de 27,27 milhões de euros para o SNS, bem acima dos 7,53 milhões de 2021. Nos três primeiros meses deste ano, já foram gastos cerca de 5,08 milhões de euros, ainda assim menos do que em igual período de 2022, altura em que o SNS gastou 6,34 milhões.

O Ozempic ficou na moda após rumores de que Kim Kardashian e outras celebridades o usavam para emagrecer. A elevada procura em Portugal fez com que o Ministério da Saúde decidisse que os médicos têm de confirmar que se destina a tratar diabetes, procurando evitar usos indevidos e escassez no mercado. O Infarmed disse ao JN que "apesar da situação de escassez associada ao Ozempic decorrente de um elevado aumento da procura, existem outras alternativas terapêuticas disponíveis" para diabéticos.

Carlos Oliveira, presidente da associação Adexo, não estranha a procura. "Cerca de 80% das pessoas com obesidade grave têm problemas de diabetes tipo 2 e já estavam a tomar outro medicamento para a diabetes. É perfeitamente legítimo que queiram o Ozempic, que é melhor".