Medicamentos para crianças hiperativas com vendas recorde

Dispensadas mais de 288 mil embalagens, o valor mais alto desde 2003, quando se iniciou a comparticipação. Regresso à escola, sobrediagnóstico ou pressão entre as explicações.

Depois da quebra acentuada registada no primeiro ano de pandemia, a dispensa de medicamentos contendo metilfenidato, indicado no tratamento da perturbação de hiperatividade e défice de atenção (PHDA), atingiu um novo máximo. Foram 288 217 embalagens, o valor mais alto desde que se iniciou a sua comparticipação, em 2003. Entre as explicações para o aumento, os médicos ouvidos pelo JN admitem a pressão sobre as famílias, o regresso à normalidade escolar e o sobrediagnóstico.

Os dados fornecidos pela Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) mostram que, depois de atingido um primeiro pico em 2015, com 283 mil embalagens, a dispensa iniciou uma descida, acentuando-se no primeiro ano de pandemia de covid-19, com 220 mil embalagens. Situação que se inverte no ano seguinte, chegando-se, no ano passado, às 288 mil embalagens de medicamentos contendo metilfenidato (comercializado sob as designações de Ritalina, Concerta e Rubifen), prescritos, comparticipados e dispensados nas farmácias comunitárias. Face a 2019, ano de pré-pandemia, a dispensa subiu 10%.