Medicina do Porto ensina a comunidade a salvar vidas

A Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) foi reconhecida como Centro de Treino Internacional da American Heart Association. A partir de agora, dá formação certificada em suporte básico de vida e estará disponível para toda a comunidade.

.Enquanto centenas de alunos percorriam a Mostra da Universidade do Porto, em Gondomar, à procura do rumo ideal para seguirem o seu percurso académico, a FMUP ensinava a salvar vidas, partilhando uma simulação da formação de suporte básico de vida. O boneco, deitado no chão do palco, foi atraindo a atenção dos mais jovens, ainda antes da aula começar. "Olha, está ali um homem caído!", alertavam os alunos. E o objetivo era mesmo cativar a plateia.

A demonstração pretende sensibilizar os mais jovens para a importância da formação em suporte básico de vida, disponibilizada na FMUP, tendo esta sido acreditada como Centro de Treino Internacional da American Heart Association.