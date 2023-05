Medicina na Fernando Pessoa com propina de 1500 euros

Joana Amorim Hoje às 08:49 Facebook

Candidaturas ao Mestrado Integrado na Fernando Pessoa, com 40 vagas, arrancam a 19 de junho.

O Mestrado Integrado em Medicina da Universidade Fernando Pessoa (UFP) terá uma propina mensal de 1500 euros. As candidaturas à segunda formação médica acreditada no ensino privado arrancam no próximo dia 19 de junho, com as aulas a começarem a 11 de setembro. Das 40 vagas a concurso, 30 são para candidatos não nacionais, para quem a propina será superior.

De acordo com a informação facultada ao JN pela instituição, os candidatos terão de ter uma nota mínima de candidatura de 150 pontos em 200 e uma média não inferior a 140 pontos no somatório das classificações das três provas de ingresso (Biologia e Geologia, Física e Química e Matemática A). Acresce, ainda, como pré-requisito de seleção, a capacidade de comunicação interpessoal, que, de acordo com o regulamento, "não interfere no cálculo da nota de candidatura".