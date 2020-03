Médico avençado da GNR do Porto infetado com Covid-19

JN Hoje às 22:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Um médico que presta serviços no Comando da GNR do Porto está infetado com o novo coronavírus. Militares que contactaram com o clínico nos últimos dias estão preocupados.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o médico deu consultas a três dezenas de militares da GNR na última semana.

Pelo menos um guarda já terá sido colocado em isolamento social como medida de prevenção. Para já, desconhecem-se casos confirmados entre os militares que contactaram com aquele médico.

O diagnóstico de Covid-19 ao clínico avençado foi confirmado ao JN por fonte da instituição.