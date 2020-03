Médico do Hospital da Prelada no Porto infetado com Covid-19

Adriana Castro Hoje às 18:03 Facebook

Um médico anestesista do Hospital da Prelada, no Porto, está infetado com Covid-19. O profissional de saúde, natural de Ovar, esteve a trabalhar na passada sexta-feira. Todos os colegas e doentes com quem o homem contactou estão em casa e assintomáticos, garantiu fonte da unidade hospitalar.

Foi durante o fim de semana que o anestesista se apercebeu dos primeiros sintomas. De acordo com fonte do Hospital da Prelada, o plano de contingência da unidade estava já ativo naquela altura. O médico permaneceu em casa desde domingo e todos os colegas e doentes com quem contactou foram informados e aconselhados a permanecer em casa.

Entre segunda-feira e terça-feira, o teste à Covid-19 deu positivo.

Todos os doentes foram contactados pela própria unidade hospitalar e posteriormente pelo delegado de saúde e mantêm-se em casa, em vigilância. Todos estão assintomáticos, garantiu fonte do hospital, acrescentando que o médico anestesista, além de não ter operado nenhum doente, permaneceu sempre com máscara cirúrgica colocada.