"Médico no público? Só se as condições mudarem drasticamente"

Alia não guarda saudades das noites de trabalho e dos horários longos do SNS. Paulo Zoé fez a formação em território nacional e agrada-lhe que possa exercer na UE.

Encontramos Alia Ramazanova em Lisboa, a trabalhar como dermatologista numa clínica privada. É russa, mas cedo rumou a Moçambique, a acompanhar o pai. Ramil Ramazanov foi diretor do serviço de neurocirurgia de um grande hospital em Maputo. No final da década de 1990, decidiu, por boas referências de colegas e devido à semelhança da língua, vir para Portugal. O pai de Alia, garante ela, era um neurocirurgião brilhante que, em terra lusa, esbarrou com dificuldades de reconhecimento da carreira.

Conseguiu equivalência do curso de Medicina, que tinha feito na Rússia, mas não teve a mesma sorte com a especialidade. Acabou por trabalhar, até à reforma, como médico de família num centro de saúde. Alia Ramazanova recorda a história do pai com desgosto, por ele não ter conseguido terminar a carreira na área que mais gostava. Por outro lado, elogia as equivalências dentro da União Europeia, que lhe permitiram fazer a formação num país e exercer noutro.