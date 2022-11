Médico recomenda reduzir tempo na piscina "para 30 minutos"

JN Hoje às 11:37 Facebook

Rui Nogueira, médico de família no Centro de Saúde Norton de Matos (Coimbra), falou ao JN sobre a temperatura das piscinas numa altura em que os municípios tentam poupar energia.

Uma temperatura da água de 26ºC nas piscinas cobertas é adequada?

Não. Com base até no que já verifiquei em doentes, nomeadamente crianças, que aparecem precocemente com constipações, otites. Temos que lutar contra o frio. Se vamos diminuir a temperatura da água das piscinas, estamos a aproximar-nos do frio, o que não é razoável. Uma medida alternativa é a redução do tempo de permanência na água, sobretudo no caso das crianças no inverno, porque ficam com frio, para os 25/30 minutos. Mas julgo que não vai ser possível: ou temos condições térmicas ou mais vale fechar as piscinas.