Médico reformado doa rim à comunidade e gera transplantes

Hospital de Santo António realizou a primeira operação de doação altruísta daquele órgão em Portugal. Iniciativa do nefrologista Domingos Machado permitiu transplantar três utentes.

"Foi um processo de maturação", diz Domingos Machado, aos 70 anos, e pouco mais de um mês depois de ter doado um rim a alguém que não conhece. O nefrologista reformado, com mais de quatro décadas a exercer na área, protagonizou a primeira doação altruísta de um rim em Portugal. A operação foi realizada no último mês no Hospital de Santo António, no Porto, e permitiu gerar três transplantes de rim.

O clínico confessa que teve hesitações, mas, após tanto tempo a trabalhar na área da Nefrologia, maioritariamente no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, considerou que deveria ser possível fazer "uma doação muito livre. Sem saber a quem e sem querer saber a quem", afirma. Tal como quem doa sangue.