Médico sugere pagar 200 euros para homens doarem esperma

Aumentar o valor pago para a doação de esperma pode ser um caminho para fazer crescer a oferta de gâmetas masculinos disponíveis nos bancos públicos existentes para o efeito. O presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução (SPMR), Pedro Xavier, acredita que, "no caso dos homens, o aumento do valor pago pode ter algum impacto". "Proponho uma retribuição a rondar os 200 euros, quer para o público, quer para o privado", avança, a propósito do Dia Mundial da Fertilidade.

Uma recomendação que surge a propósito do Dia Mundial da Fertilidade, que se assinala este sábado, e quando ainda não se sabe se o Governo vai acolher as sugestões do grupo de trabalho que apresentou propostas para melhorar o acesso à Procriação Medicamente Assistida (PMA), cujos prazos têm vindo a agravar-se em Portugal.

Para Pedro Xavier, oferecer "cerca de 50 euros para doações de espermatozoides não estimula muito porque, para doar, um homem enfrenta um processo de análises, colheitas, marcadores víricos e só no fim de tudo é que consegue concretizar a dádiva". "É claro que as doações têm de ter um espírito altruísta, mas também sabemos que é preciso faltar ao trabalho, fazer deslocações [os centros de recolha são no Porto, Coimbra e Lisboa] e não é fácil acomodar todos os custos inerentes ao processo."