Médicos alertam para disparidades nos concelhos em estado de emergência

A Ordem dos Médicos considera que os atuais concelhos em estado de emergência apresentam uma grande variação nos indicadores epidemiológicos da pandemia por covid-19 e pede mais transparência na divulgação dos dados.

Os concelhos em questão, lê-se num comunicado da Ordem dos Médicos (OM), variam entre os 240 e os 960 novos casos.

No documento, também subscrito pelo Gabinete de Crise da OM para a covid-19, os médicos consideram "que a disponibilização destes indicadores é crítica para uma intervenção local e regional baseada na antecipação, no conhecimento, na transparência e em articulação com os outros países europeus".

E concretizam com a divulgação da incidência a 14 dias dos novos casos por 100 mil habitantes e dos respetivos mapas de risco para todos os concelhos. Ações que consideram fundamentais "para a implementação de medidas mais precisas, a sua monitorização e a intervenção determinante do poder local e autárquico".

Os médicos pedem ainda que sejam garantidos os meios necessários à implementação das medidas de prevenção e controlo da pandemia, como a fiscalização dos transportes públicos.

E também que se esclareça "com urgência a discrepância de valores da capacidade total do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente a nível de internamento em enfermaria e em cuidados intensivos".