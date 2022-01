Médicos alertam para riscos da suspensão de isolamento

Joana Amorim Hoje às 17:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Especialistas criticam dualidade de critérios e falta de planeamento. Possível voto presencial de infetados deita por terra trabalho da Saúde Pública e de responsabilização.

Unanimemente, a classe médica salvaguarda o direito ao voto, mas critica duramente o Governo por não ter antecipado e planeado o voto dos milhares de infetados e isolados. Uma "caixa de Pandora" prestes a abrir, caso se avance com o voto presencial daqueles cidadãos, com prejuízos graves nos quase dois anos de trabalho feito pela Saúde Pública e de responsabilização individual.

Num país que entrou em modo digital - tele-escola, telemedicina, teletrabalho - Filipe Froes não compreende como não está já em vigor o voto eletrónico. Coordenador do gabinete de crise da Ordem dos Médicos para a covid, entende estarmos a "criar uma situação de risco com base em critérios de exceção para a mesma situação". Tanto mais que, frisa, "o vírus não vota, não para a sua atividade naquele momento". Sobretudo no atual estado, com o país a ultrapassar as 40 mil infeções diárias.