Médicos avaliam tratamento dos piolhos para combater a covid

DGS pediu parecer à Ordem sobre eficácia da ivermectina. Há médicos que já o prescrevem.

O Conselho Nacional da Política de Medicamento da Ordem dos Médicos está a analisar a possibilidade da utilização de ivermectina no tratamento dos doentes com covid-19, a pedido da Direção-Geral da Saúde. A avaliação foi confirmada ao JN pelo bastonário Miguel Guimarães, que espera ter um parecer na próxima semana.

A ivermectina é um antiparasita de largo espetro usado em animais e humanos. Uma das aplicações mais frequentes é o seu uso no tratamento da cegueira do rio e no combate aos piolhos. E voltou a ser notícia há um ano, quando um estudo australiano o indicou como promissor para tratar a covid-19.