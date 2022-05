Médicos de família de Lisboa vão ganhar mais

Inês Schreck Hoje às 22:24 Facebook

O Governo vai oferecer mais dinheiro aos médicos de família que aceitem trabalhar em zonas carenciadas, nomeadamente em Lisboa e Vale do Tejo, no Algarve e no Alentejo. As vagas, que serão publicadas esta quarta-feira em "Diário da República", vão aumentar 10%. No Parlamento, Marta Temido falou de recuperação assistencial, mas reconheceu que, nos cuidados primários, as consultas à distância estão muito acima das presenciais.

Em resposta a várias questões sobre os utentes sem médico de família, a ministra da Saúde avançou que o Governo está a trabalhar para oferecer "um regime majorado de incentivos", nomeadamente no reforço da compensação remuneratória, mas não avançou valores. O regime em vigor prevê um acréscimo de 40% sobre a remuneração base (da primeira posição da carreira).

Marta Temido notou que apesar de haver 1,3 milhões de utentes a descoberto, o pior registo desde 2015, há mais 800 médicos de família no SNS do que naquele ano e 210 aposentados em funções, quando em 2015 eram 125.

A ministra sublinhou que, até 2024, por razões relacionadas com a demografia médica, o número de médicos em condições de se aposentarem será sempre superior às entradas no SNS. Mas salientou que, em 2021, foram realizadas dois milhões de consultas médicas nos cuidados primários a utentes sem médico.

A propósito de novas entradas, Marta Temido disse que 324 recém-especialistas em Medicina Geral e Familiar obtiveram aprovação no concurso de primeira época deste ano.

Sobre a atividade assistencial, a ministra adiantou que foram feitas em 2021, 36 milhões de consultas médicas nos centros de saúde, das quais 20,5 milhões foram não presenciais. No ano passado, referiu, houve menos 24% de consultas presenciais do que em 2019.

Admitindo que nos cuidados primários possa haver "algum viés" pelas consultas não presenciais, Marta Temido notou que nos hospitais tal não se verifica.

Despesa de 1,3 mil milhões com covid

O combate à pandemia de covid-19 implicou uma despesa de 1,3 mil milhões de euros só em 2021. Os recursos humanos para enfrentar a pandemia custaram 368 milhões de euros, as vacinas 326 milhões, a comparticipação dos testes covid 277 milhões e os equipamentos de proteção 93 milhões de euros, disse a ministra da Saúde.

VMER paradas preocupam

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, referiu que qualquer inoperacionalidade das Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM preocupa, mas preferiu salientar que a taxa de operacionalidade do total das viaturas se manteve acima dos 98% em 2021. Tal como o JN noticiou na segunda-feira, aquelas viaturas estiveram indisponíveis por falta de pessoal 5400 horas no ano passado, com particular incidência no interior.

Avançam até junho 50 novas unidades

Ainda este semestre será lançado o aviso para a criação de 50 novas unidades de saúde, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que prevê um total de 100 novas unidades de saúde.