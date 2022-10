Médicos defendem exames no privado para acelerar tratamentos de cancro

O tempo de espera entre a primeira consulta e o início dos tratamentos de cancro da mama é um dos problemas que mais preocupa os profissionais de saúde que lidam com aquela patologia. A Sociedade Portuguesa de Oncologia (SPO) defende que alguns destes exames podem ser requisitados pelos centros de saúde, em articulação com o hospital, e realizados no privado. O objetivo é que a doente chegue à primeira consulta hospitalar já com informação para o diagnóstico e possa iniciar o tratamento mais rapidamente.

O estudo "Visão integrada do cancro da mama em Portugal", realizado pela Universidade Católica e divulgado esta semana, indica que o tempo médio de espera entre a primeira consulta e o início do tratamento oncológico da mama é de 58 dias, chegando em alguns casos a 180 dias. Este sábado assinala-se o Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama.

Do privado para o SNS