Médicos e enfermeiros sem limite de horas extra noutros hospitais do SNS

Os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde vão poder fazer horas extra em estabelecimentos ou serviços distintos daqueles a que estão vinculados e esse tempo não conta para os limites anuais de trabalho suplementar.

O objetivo é reduzir o recurso a tarefeiros e a medida faz parte do projeto de decreto-lei do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde (SNS), em discussão pública até ao próximo dia 16 de novembro.

Com este regime excecional de trabalho suplementar, previsto no artigo 18.º do novo Estatuto do SNS, um médico, um enfermeiro ou outro profissional de um hospital poderá fazer mais horas do que as previstas no seu contrato de trabalho, noutra unidade pública ou noutro serviço dentro do mesmo estabelecimento, desde que seja autorizado pela direção.