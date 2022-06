Médicos exigem medidas para travar saídas e abrir urgências

Carla Soares Hoje às 22:11 Facebook

Após morte de bebé, sindicatos e bastonário atacam Governo por falta de pessoal. Marcelo diz que fecho de serviços de obstetrícia é preocupante, mas sistema deve mudar "como um todo".

Os médicos exigem do Governo medidas concretas para contratar e fixar profissionais no Serviço Nacional de Saúde (SNS), após a morte de um bebé no hospital das Caldas da Rainha, do Centro Hospitalar do Oeste, quando as urgências de obstetrícia estavam encerradas. E avisam que a situação irá agravar-se com as férias. Perante o fecho de serviços em hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo, até amanhã, e quando também o de Braga encerra hoje a Urgência de obstetrícia, o presidente da República manifestou "preocupação". Mas defende "as mudanças necessárias" no sistema "como um todo" para "o adaptar à realidade".

O diagnóstico dos médicos incide na falta de condições para manter os profissionais, incluindo os obstetras. Também a Associação Europeia de Medicina Perinatal considera "muito preocupante" a situação, enquanto a Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto avisa que a falta de médicos e enfermeiros começa a afetar a mortalidade materna.