Médicos inadaptados terão de prescrever sem papel

Exceção para prescritores que ainda não usam receita eletrónica acaba a 31 de março de 2020. Via manual ficará limitada aos casos de falência do sistema.

A partir de 31 de março de 2020, todos os médicos e dentistas terão de prescrever sem papel. Mesmo aqueles que estão inscritos como inadaptados aos sistemas de informação nas respetivas ordens profissionais ficarão obrigados a usar o computador ou aplicação no telemóvel para prescreverem medicamentos e produtos de saúde. As únicas exceções serão a falência do sistema e a impossibilidade de o utente receber a receita desmaterializada.

Uma portaria, que será publicada na terça-feira, vem alterar as exceções previstas na legislação de 2015 que instituiu a prescrição eletrónica médica (PEM).