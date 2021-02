Médicos militares alemães tratam primeiros doentes na segunda-feira

JN Hoje às 21:03 Facebook

A equipa de profissionais de saúde militares alemães começa a receber doentes covid-19 no Hospital da Luz, em Lisboa, a partir de segunda-feira.

A unidade de cuidados intensivos instalada naquele hospital privado da capital, com oito camas, está praticamente pronta e deverá acolher doentes críticos dos hospitais mais sobrecarregados da região, que têm vindo a pedir ajuda a hospitais do Norte para tratar doentes graves.

O presidente da Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva para a Covid-19, João Gouveia, afirmou, este sábado à noite, à RTP, que a nova unidade receberá doentes preferencialmente dos hospitais Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra), Loures (Beatriz Ângelo) e Garcia de Orta (Almada).

A equipa alemã que chegou no início da semana a Portugal conta com 26 elementos, oito dos quais médicos, quase todos com formação em Medicina Intensiva. E para já deverá ficar a trabalhar até ao final do mês, numa unidade da Luz que vai acolher doentes do SNS.