Médicos pedem reunião urgente com a ministra da Saúde

Porto, 31/03/2020 - Reportagem na urgência, área Covid, do Hospital São João no Porto Coronavirus, doente, teste Covid, Hospital de campanha do Inem, despiste da doença, sala de emergência, área dedicada à Covid, médicos com equipamento proteção individual, mascara, respiradores. (Pedro Correia/Global Imagens)

Foto: Pedro Correia/Global Imagens

01 Abril 2020