Médicos podem vir a prescrever soluções digitais

Os mecanismos tecnológicos serão usados para monitorizar ou melhorar sintomas de algumas doenças.

Nos próximos anos, os utentes poderão sair de uma consulta médica com a prescrição de soluções digitais, à semelhança do que já acontece com os medicamentos. Em cima da mesa estão, não só, mecanismos de monitorização da doença, mas também instrumentos que permitam ao doente gerir a toma de fármacos e ferramentas que ajudem na melhoria dos sintomas, sobretudo na saúde mental. Um estudo desenvolvido pela consultora Deloitte para a Health Cluster Portugal, e que é apresentado esta quarta-feira, sugere a criação de um diretório nacional de soluções digitais.

"Apesar de Portugal ser um país competitivo no que toca ao desenvolvimento de soluções digitais [na área da Saúde], existe a necessidade de pensar como é que estas soluções vão chegar ao mercado", aponta Patrícia Patrício, gestora de conhecimento da Health Cluster Portugal. Atualmente, existem alguns mecanismos a ser usados pelos pacientes do setor privado. No caso do setor público, está a ser desenvolvida uma solução digital para os utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS), que terá de ser prescrita pelos médicos. "É uma solução de telemonitorização dos doentes", acrescenta ao JN.