Médicos preocupados com resposta do Algarve no verão

Sofia Cristino Hoje às 07:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Sindicatos asseguram que os problemas se vão agravar com a chegada de milhares de turistas, mas garantem que "ninguém deixará de ser visto".

"É problemático o que vem aí. Se os hospitais e os centros de saúde do Algarve já funcionam mal agora, se não dão resposta a todos, com mais um milhão de pessoas cá a situação não vai melhorar, pelo contrário". Para João Proença, presidente do Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS), há "nuvens" sobre a resposta do Centro Hospitalar do Algarve (hospitais de Faro, Portimão e Lagos) às centenas de milhares de pessoas que nos próximos meses vão passar férias no litoral algarvio. Até porque, considera o médico, existem dúvidas se os privados, para onde os doentes são por vezes encaminhados, "terão população médica e de enfermagem suficiente que assegure uma boa resposta em tempo útil".

Comparativamente com os verões dos últimos anos não há nada de novo, julga o secretário regional do Algarve do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), João Dias. "Por vezes, haverá uma maior afluência à Urgência e nessa altura existirão mais dificuldades, mais tempo de espera, mas isso já aconteceu nos anos anteriores", desvaloriza, até porque "ninguém vai deixar de ser visto", garante.