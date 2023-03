Médicos que só fazem urgência terão mais férias e melhor salário

Carla Sofia Luz Hoje às 19:09 Facebook

O Ministério da Saúde propõe que as equipas de médicos que se dedicam, em exclusivo, ao atendimento nos serviços de urgência em hospitais públicos passem a ter um suplemento salarial e mais dias de férias. A proposta pressupõe a dedicação plena dos profissionais ao Serviço Nacional de Saúde (SNS).

É uma das novidades apresentadas pelo Governo ao Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e à Federação Nacional dos Médicos (FNAM), no âmbito do processo negocial em curso.

Nas últimas reuniões com as organizações sindicais, o ministério apresentou as linhas gerais do regime de dedicação plena, que, além de definir os deveres e os direitos, prevê incentivos remuneratórios a profissionais que cumprem funções específicas, como as equipas de trabalho exclusivo nas urgências, as equipas dos centros de responsabilidade integrada e os profissionais que ocupem vagas de especialidades mais carenciadas, como a pediatria e a ginecologia-obstetrícia.