Médicos recusam tirar especialidade no SNS

Há muito mais médicos a querer tirar uma especialidade do que vagas, mas mesmo assim meia centena ficaram por preencher no último concurso do Internato Médico. O Hospital de Santa Maria, um dos maiores do país, abriu 15 lugares para formação em Medicina Interna mas só conseguiu captar cinco internos.

Gravíssimo. O presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM) ficou "atónito" e "muito preocupado" com o resultado do concurso do Internato Médico 2021. O bastonário da Ordem dos Médicos assegura que estamos perante "o maior sinal de alarme".

Desde 2016 que, todos os anos, entre 300 a 500 médicos ficam de fora do internato médico. As vagas são todas preenchidas, mas insuficientes para a procura. Este ano foi diferente. Houve 50 lugares rejeitados, ninguém os quis. Por isso, o espanto e a preocupação.