Médicos reforçam "enorme preocupação com o inverno"

Profissionais de saúde pedem plano de investimentos que resolva os principais problemas dos hospitais e dos centros de saúde.

Os médicos sentem uma "enorme preocupação com o inverno que se aproxima", altura em que poderá juntar-se "às dificuldades atuais" uma "segunda onda pandémica. Dizem-se "esgotados com duros meses de trabalho" e acusam o governo de premiá-los com "ingratidão".

Por isso, reunidas no Fórum Médico, as estruturas nacionais representativas dos médicos analisaram a evolução da pandemia e o papel dos médicos, assim como as declarações públicas sobre o caso no Lar de Reguengos de Monsaraz, concluindo que "é urgente avançarmos para um plano de investimentos que resolva os principais problemas dos hospitais e centros de saúde e que reforce o papel dos médicos de saúde pública".

Os profissionais referem que é a falta de um plano de retoma da atividade que os impede de atender os utentes nos centros de saúde, uma vez que "os médicos continuarão onde sempre estiveram, ao lado dos seus doentes".

Ao governo, o Fórum Médico deixou críticas à "gestão política feita em alguns momentos da pandemia, levando a que tenham sido tomadas algumas medidas avulsas e sem critério estratégico, acabando por deixar milhões de outros doentes com consultas, exames e cirurgias a descoberto".