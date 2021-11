Médicos suspendem greve no final do mês

JN Hoje às 12:51 Facebook

A Federação Nacional dos Médicos e o Sindicato Independente dos Médicos decidiram suspender a greve anunciada para os dias 23, 24 e 25 de novembro, tendo em conta o atual contexto político.

Em comunicados separados, as duas estruturas explicam a decisão, com o chumbo do Orçamento do Estado para 2022 e a formação de um novo Governo.

"A FNAM manterá todas as atividades de denúncia e de exigência de defesa dos direitos laborais dos médicos e envidará todos os esforços de esclarecimento junto das forças políticas e da sociedade civil, neste período de auscultação democrática da população", pode ler-se no texto enviado às redações pela Federação Nacional dos Médicos.

O Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) foi "chumbado" em 27 de outubro e, na quinta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou a dissolução do parlamento e a convocação de eleições legislativas antecipadas para 30 de janeiro.