Médicos vão ganhar mais e ter casa paga se fizerem internato no Interior

Os médicos que fizerem parte da especialidade num hospital do litoral e a outra parte num hospital de uma zona do país menos povoada vão receber mais e terão alojamento pago. O Programa Mais Médicos, anunciado esta manhã de segunda-feira, pelo ministro da Saúde, arranca em 2024 em sete unidades hospitalares e nove especialidades com graves carências de recursos humanos.

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste (integra o Hospital de Bragança), a ULS da Guarda, o Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira (Covilhã), a ULS de Castelo Branco, a ULS Norte Alentejano (Portalegre), a ULS Litoral Alentejano (Santiago do Cacém) e a ULS Baixo Alentejo (Beja) são as unidades que vão integrar o programa de partilha de formação pós-graduada com unidades mais diferenciadas, situadas em regra no litoral e em zonas com mais densidade populacional.

O objetivo do programa é atrair médicos para as unidades mais periféricas ainda no período de formação, antes de constituírem família, para que se fixem nesses locais após a conclusão da especialidade. Só haverá resultados a médio prazo, mas se nada for feito agora, as especialidades poderão desaparecer, reconheceu o ministro da Saúde.