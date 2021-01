"Medida excecional" permite jantares de deputados no Parlamento até às 23 horas

JN Hoje às 23:24 Facebook

Uma "medida excecional" permite, a partir desta terça-feira, que os deputados jantem no Parlamento até às 23 horas, nos dias de trabalhos parlamentares. A medida foi comunicada aos grupos parlamentares pelo secretário-geral da Assembleia da República, Albino de Azevedo Soares.

Segundo a Rádio Renascença, que teve acesso a um e-mail escrito por Azevedo Soares, os deputados podem, a partir desta terça-feira, jantar no Parlamento até às 23 horas.

"Com vista a responder, durante o mês de janeiro, às necessidades, em particular, de deputados que, estando deslocados, têm dificuldade em encontrar soluções para jantar, a Assembleia da República estabeleceu acordo com a concessionária do restaurante dos deputados no Palácio de São Bento para que, durante o mês de janeiro, esse restaurante possa estar aberto para jantar, às terças-feiras, quartas-feiras e às quintas-feiras - caso sejam agendados trabalhos parlamentares", escreve aquele responsável.

"Esta medida excecional poderá ser prorrogada durante todo ou parte do mês de fevereiro, caso o estado de emergência seja renovado em idênticas condições ao atualmente vigente", admitiu o secretário-geral da Assembleia da República.

A Assembleia da República já tem agendada uma sessão para dia 28 de janeiro para debater uma nova renovação do estado de emergência.

O Parlamento tem um restaurante no edifício novo e um refeitório no edifício antigo, aos quais podem ir deputados, funcionários, jornalistas e convidados.

De acordo com a Renascença, os termos desse serviço de jantar são definidos no e-mail do secretário-geral. O serviço de jantar será realizado entre as 19.30 e as 23 horas, em dias de trabalhos parlamentares; a ocupação é mantida no limite de 1/3 (o mesmo limite dos almoços); é preciso fazer reserva até às 15 horas; a cozinha fecha às 22 horas e não é permitida a permanência para lá das 23 horas.

O mesmo restaurante funciona em regime de "take away", com os deputados a terem possibilidades de levantar as encomendas até meia hora depois do encerramento dos trabalhos parlamentares.