"Medidas de apoio ao cuidador têm de ser revistas"

Presidente da FamiliarMente pede que família dos doentes mentais não seja esquecida.

Joaquina Castelão, presidente da FamiliarMente - Federação Portuguesa das Associações das Famílias de Pessoas com Experiência de Doença Mental, considera que "é indispensável que as medidas de apoio ao cuidador (do doente mental) sejam revistas". "As famílias também adoecem e precisam de apoio. Quem convive com o doente acaba por ser um doente oculto", alertou. A presidente da FamiliarMente incitou ainda o Governo a deixar menos projetos na área da saúde mental no papel.

A FamiliarMente esteve, ontem, a ser ouvida pelos grupos parlamentares do PS, PSD e Chega, sobre a nova lei da saúde mental. A presidente da FamiliarMente insistiu na importância de existir "mais apoio aos cuidadores informais, que não são falados em lado nenhum". "As famílias precisam de apoio. Muitas vezes, entram em burnout, acusam um cansaço extremo que as leva a deixarem-se abandonar na situação e isso é a pior coisa que pode acontecer. Além do familiar doente, o resto da família deixa de ser produtiva".