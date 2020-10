"Medidas podem levantar dúvidas constitucionais"

Nuno Miguel Ropio Hoje às 10:11 Facebook

O recurso do Governo à Lei de Bases da Proteção Civil (LBPC), para impor restrições, pode colidir com a Lei Fundamental, defende o constitucionalista José Fontes, para quem a melhor opção seria Belém declarar o estado de emergência, dada a "intensidade" das medidas. Segundo o catedrático, tais dúvidas podem resultar num "aumento da litigância e desobediência civil".

Estas medidas exigiriam uma moldura constitucional, como a declaração do estado de emergência?

Há muito que deveríamos ter tido uma revisão constitucional à dita "Constituição Portuguesa de Segurança". Aquando desse debate, que um dia ocorrerá, dever-se-á equacionar a introdução de um outro estado de exceção similar aos previstos na LBPC, dando-lhes previsão constitucional. As medidas agora aplicadas fundam-se grandemente no tal regime jurídico da proteção civil e algumas podem levantar dúvidas sobre a sua constitucionalidade, sobretudo pela forte intensidade. São quase confinamentos ou recolheres obrigatórios, ou muito próximo disso. Essas dúvidas seriam evitadas se a Constituição previsse estados de exceção menos gravosos. Ou se o Governo, em alternativa, entendesse solicitar ao presidente da República a declaração do estado de emergência que, a meu ver, teria certas vantagens: a força da mensagem, intervenção conciliada de órgãos de soberania, fiscalização pelo Parlamento e o funcionamento em permanência da Procuradoria-Geral da República e Provedora de Justiça.

O recurso à LBPC pelo Governo é suficiente para endurecer as restrições?

Tem sido. Mas tenho dúvidas sobre se todas as medidas têm cobertura constitucional. Temos de discutir - e não é apenas de forma meramente académica - se há normas da LBPC desconformes com a Constituição e se elas permitem interpretações, aplicações e definição de políticas públicas, decisões políticas e administrativas contrárias à Lei Fundamental.