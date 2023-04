Medina acusa PSD e IL de criarem "mentira" sobre convite a Alexandra Reis

JN/Agências Hoje às 15:17 Facebook

O ministro das Finanças afirmou esta terça-feira que o convite a Alexandra Reis para secretária de Estado resultou de informações e opiniões que recolheu ao longo do tempo e acusou o PSD e a IL de criarem uma "mentira".

Fernando Medina falava hoje numa audição parlamentar na Comissão de Orçamento e Finanças (COF) no âmbito de um requerimento potestativo do Chega sobre a medida da redução do IVA para bens essenciais.

"O que aconteceu ao longo destes meses é que os senhores deputados, nomeadamente da IL e do PSD, foram criando uma mentira a meu respeito que era dizer que eu tinha tido conhecimento", afirmou, envolvendo-se numa troca de galhardetes com o deputado do PSD Paulo Moniz.

Fernando Medina respondia na segunda ronda de perguntas ao deputado da IL Cotrim Figueiredo, que ao longo da audição o questionou sobre a razão da nomeação de Alexandra Reis para secretária de Estado do Tesouro, quando defendeu que todos os responsáveis ouvidos "foram unânimes" em que nem a sua equipa do Ministério das Finanças tinha tido conhecimento do processo, nem a anterior equipa.

"Não há uma voz que tenha dito o contrário. O que se passou ao longo destes meses foi verdadeiramente -- permitam-me não poupar na palavra -- a mentira propalada pela IL", disse, quando Paulo Moniz fez um aparte, que levou o ministro a dizer: "O senhor deputado pode querer usar aquela palavra mais simpática que é: faltar à verdade".

Paulo Moniz replicou que "isso é desse lado", o que por sua vez teve como resposta de Medina que "mentira é a resposta à acusação" a que foi "sujeito muitas vezes".

O governante defendeu ainda que Alexandra Reis tinha as "competências" para o desempenho do cargo e daí ter feito esse convite.

"Relativamente à nomeação da engenheira Alexandra Reis para o lugar de secretária de Estado resultou, aliás, de um conjunto de informações e de opiniões que tive ao longo de bastante tempo sobre a engenheira Alexandra Reis quando fui acompanhando o seu percurso profissional e que me motivou a fazer esse convite", disse.

Medina acrescentou ainda ter "uma ligeira impressão que depois da audição parlamentar" de Alexandra Reis "há deputados que já percebem melhor a razão da sua escolha para secretária de Estado do Tesouro".