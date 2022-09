Medina avisa: descida do IRC não deve ser debatida "na praça pública"

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 16:07 Facebook

O ministro das Finanças afirmou que as medidas a tomar pelo Governo para o Orçamento do Estado (OE) devem ser discutidas "na mesa de negociações e não na praça pública". Questionado sobre se haverá uma descida do IRC das empresas, conforme admitido pelo ministro da Economia, António Costa Silva, na entrevista ao JN/TSF, Fernando Medina respondeu que os anúncios ficarão "para o final da negociação".

"Não seria curial nem próprio trazermos para fora das negociações aquilo que está a ser tratado na mesa de negociações", afirmou o ministro das Finanças esta quarta-feira, em Lisboa. Medina apenas confirmou que o Governo se prepara para dar um "apoio significativo ao investimento, à capitalização das empresas, à inovação e a tecnologia".

O ministro revelou também que o Executivo prepara um "acordo de rendimentos e competitividade", com o objetivo de obter uma "melhoria progressiva dos salários" que aumente o peso destes na economia. E só melhorando as "condições de competitividade das empresas" estas terão "condições para pagar esses melhores salários", argumentou.

Perante a insistência dos jornalistas, o responsável pela pasta das Finanças foi recusando, repetidamente, revelar quaisquer medidas concretas. Fê-lo, segundo disse, "por respeito ao processo negocial".

Em entrevista ao JN/TSF, Costa Silva anunciou que o Governo está a preparar uma descida do IRC, manifestando vontade de que a mesma não fosse "seletiva" mas sim "global". As palavras já mereceram o reparo de António Mendonça Mendes, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, e de Pedro Siza Vieira, antecessor do atual ministro da Economia.

Crescimento vai "abrandar"

Questionado sobre o pedido do presidente da República - que tem defendido a necessidade de o Governo dar a conhecer aos portugueses algumas previsões económicas para 2023, alertando que o cenário pode ser "mau" -, Medina sublinhou a necessidade de haver prudência, uma vez que o atual contexto económico é "de muita volatilidade".

O ministro lembrou que todos os dias surgem "novas projeções" de agências internacionais e novas decisões de bancos centrais, que se somam à instabilidade dos mercados de energia. Afirmou que apresentará os dados pedidos por Marcelo Rebelo de Sousa "com a brevidade possível", embora tenha recordado que o Governo está "a pouco mais de três semanas" de ter de entregar a proposta de OE no Parlamento e que, com ela, terá também de disponibilizar as previsões económicas para 2023.

Medina reconheceu, ainda assim, que o próximo ano trará consigo um "abrandamento do nível de investimento". Contudo, garantiu que a economia nacional construiu "resiliências", tais como o facto de se prever que o país termine 2022 a crescer "acima da média europeia".