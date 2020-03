Medina e Moreira já foram ouvidos por Marcelo

Sofia Cristino Hoje às 18:16 Facebook

Os presidentes das Câmaras do Porto e de Lisboa reuniram, esta quarta-feira, com Marcelo Rebelo de Sousa para falarem sobre os projetos chumbados pelo Tribunal de Contas

Os presidentes das câmaras do Porto e de Lisboa reuniram-se, ao início desta tarde, no Palácio de São Bento, com o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para discutir os projetos que continuam presos no Tribunal de Contas. Entre estes, estão o Matadouro de Campanhã, no Porto, e um projeto de habitação a renda acessível, em Lisboa. Os autarcas saíram aparentemente bem-dispostos do encontro, que durou uma hora, mas muito cautelosos nos comentários.

Abordado pelo JN, à saída da reunião, o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, começou por pedir ao homólogo do Porto que avançasse com comentários, enquanto Rui Moreira sugeria Medina. Depois do "jogo de empurra", Medina acabou por resumir o encontro. "Expusemos as nossas preocupações relativamente à gestão dos processos do Tribunal de Contas. No geral, é uma relação (com o TC) que funciona normalmente. Há alguns casos que já deveriam ter tido solução, mas não têm", recordou.

O autarca socialista avançou ainda que aproveitaram a audiência para falar sobre "o enquadramento geral do Tribunal de Contas no enquadramento legislativo do nosso país". "Neste momento, a forma como as competências estão atribuídas merecem ser repensadas, porque o país precisa de investimentos e de resolver problemas", frisou.

Questionados sobre a recetividade do Presidente da República às preocupações expostas e as novidades que saíram da audiência para destravar os processos, chumbados pelo Tribunal de Contas, Medina remeteu as declarações para Marcelo Rebelo de Sousa. "Fará as declarações que entender sobre o assunto", disse, recusando-se a adiantar mais pormenores. Rui Moreira foi ainda mais contido nos comentários. "Não direi mais nada do que isto", disse apenas.

"Passou mais de um ano"

O encontro aconteceu na sequência de um pedido a Marcelo Rebelo de Sousa, no dia 19 de fevereiro, no qual os dois autarcas solicitavam "uma audiência para falar sobre os projetos que continuam presos no Tribunal de Contas, fundamentais para as respetivas cidades". Nesse ofício, e segundo uma nota da página do Município, do dia 20 de fevereiro, Moreira e Medina explicam ao chefe de Estado que passou "mais de um ano sobre a apresentação de dois recursos" pelos dois municípios, "relativos à recusa de vistos".

No caso do Porto está em causa o projeto para o Matadouro, que se supõe ser a chave da reabilitação urbana, social e cultural de uma das zonas mais desfavorecidas da cidade. O visto ao contrato de empreitada para a reconversão e exploração do Matadouro, durante 30 anos e por 40 milhões de euros, que a empresa municipal Go Porto queria celebrar com a Mota-Engil, foi, porém, recusado em fevereiro de 2019, a pretexto de várias ilegalidades.

Em Lisboa, está pendente um grande projeto de habitação a renda acessível. No início do ano passado, o Tribunal de Contas recusou o visto prévio solicitado pela Câmara de Lisboa para a edificação em terrenos municipais, por privados, de cerca de 200 fogos no âmbito do programa Renda Acessível, alegando que em causa está uma PPP - com um regime distinto - e não a concessão de uma obra pública, como defende a Autarquia. Já em fevereiro, o Município recorreu, mas, até ao momento, não houve decisão.