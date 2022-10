"Estabilidade e confiança". Medina reitera Orçamento de "contas certas"

Sandra Alves Hoje às 13:10, atualizado às 13:29 Facebook

O ministro das Finanças, Fernando Medina, entregou a "pen" com o Orçamento do Estado para 2023 ao presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, às 13.10 horas.

Fernando Medina esteve acompanhado de Ana Catarina Mendes, ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, da secretária de Estado do Orçamento, Sofia Batalha, do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, e do secretário de Estado do Tesouro, João Nuno Mendes, na entrega da proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) no parlamento.

"Esta é uma proposta de estabilidade, que promove a melhoria de rendimentos e a redução de impostos", frisou o ministro das Finanças, após uma breve reunião com Santos Silva.

"É um Orçamento de confiança no futuro do país e da nossa capacidade produtiva", acrescentou, referindo-se às empresas, sem esquecer de reiterar que "é um Orçamento de contas certas", que prevê "a redução da dívida".

Ao contrário de anos anteriores, em que a proposta de Orçamento Estado foi entregue ao parlamento já ao final da noite ou início da madrugada, desta vez ocorreu ao início da tarde, como previsto, pouco depois das 13 horas.

O ministro das Finanças remeteu mais pormenores sobre o OE2023 para a apresentação da proposta, a realizar-se numa conferência de imprensa prevista para as 15 horas.

O OE2023 irá ser debatido na generalidade dia 26 e 27 de outubro, estando a votação final global do diploma da proposta do Governo marcada para 25 de novembro.