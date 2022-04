Medina vai apresentar Orçamento do Estado aos partidos

Enzo Santos Hoje às 22:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Fernando Medina vai apresentar, esta segunda-feira no Parlamento, as "linhas gerais" da proposta de Orçamento do Estado para este ano aos partidos. Ana Catarina Mendes, ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, também estará presente.

Uma hora antes, o Governo explicará, em conferência de Imprensa, as novas medidas de emergência para fazer face ao aumento dos preços dos bens energéticos e alimentares, que foram aprovadas em Conselho de Ministros na passada sexta-feira.

A maioria das medidas já foi anunciada pelo primeiro-ministro durante a discussão do programa do Governo, que, anteontem, também as elencou perante os militantes socialistas.

As medidas pretendem dar resposta ao contexto extraordinário, provocado pela invasão russa à Ucrânia e são dirigidas às famílias, aos mais carenciados e às empresas, em particular àquelas que mais dependem do gás natural para a sua produção.

Compromisso de Diálogo

Viabilizado o programa do Governo, o próximo passo do Executivo socialista é aprovar o Orçamento do Estado para este ano. Embora o PS seja maioritário na Assembleia da República, António Costa comprometeu-se a manter a via do diálogo aberta com os restantes partidos, exceto com o Chega, de André Ventura.

O primeiro partido a conhecer, esta segunda-feira no Parlamento, as linhas gerais do novo Orçamento do Estado é o PSD, pelas 9 horas. Seguem-se o Chega, a Iniciativa Liberal, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o Livre. O último partido a reunir com o novo ministro das Finanças, Fernando Medina, é o PS, com reunião marcada para as 12.30 horas.