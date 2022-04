Medo de atropelamentos e exaustão afligem os maquinistas

Marisa Silva Hoje às 13:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de metade dos maquinistas portugueses já esteve envolvida em acidentes com vítimas mortais e alguns confessam ter ficado traumatizados na sequência dos sinistros. O medo de atropelar alguém aflige os profissionais, que se sentem sobrecarregados por horas extraordinárias e sem tempo para a família. O retrato é traçado em três estudos e, para o Sindicato dos Maquinistas, os resultados são "altamente preocupantes".

Os estudos sobre a qualidade de vida e fatores de desgaste psicológico associados à profissão incluem inquéritos a maquinistas de sete empresas e as conclusões serão tornadas públicas esta quinta-feira à tarde pelo Sindicato dos Maquinistas. Foram elaborados pelo Observatório para as Condições de Vida e do Trabalho da Universidade Nova de Lisboa, pelo Instituto Superior Técnico e pela Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto. A avaliação mostra que 65% dos profissionais já estiveram envolvidos em acidentes com vítimas mortais, sendo os suicídios nas linhas de comboio ou os atropelamentos por atravessamento indevido consideradas as situações mais marcantes.

O medo de atropelamentos domina entre os profissionais e "existem relatos nas diferentes empresas de trabalhadores que ficaram bastante afetados, ao nível psicológico, por terem vivido ou presenciado este tipo de situações".