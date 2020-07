Medo de contagiar os avós foi preocupação das crianças na pandemia

Catarina Silva Hoje às 13:43 Facebook

A maior preocupação das crianças durante o isolamento social foi com a saúde dos avós, mais do que com a saúde dos pais, irmãos ou amigos.

E a alteração de rotinas na relação com os avós esteve associada a maiores níveis de stress e ansiedade nas famílias. É a conclusão de um estudo do Instituto de Apoio à Criança (IAC), que revela que quase 80% das crianças manteve contacto regular com os avós, mas por telefone ou videochamada. Hoje, comemora-se o Dia dos Avós.

"Os avós são um suporte muito importante nas famílias e aquelas em que houve alterações na relação com os avós durante o isolamento sentiram mais stress, afetou o equilíbrio da família", explica Fernanda Salvaterra, coordenadora do estudo sobre o que pensam e o que sentem as famílias em isolamento social.