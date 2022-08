Membros das mesas de voto vão receber seis meses após eleições

Ana Vieitas e Hermana Cruz Hoje às 20:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Ministério da Administração Interna diz que pagamentos serão feitos na próxima semana.

Os membros das mesas de voto nos distritos de Lisboa e Porto só vão ser pagos mais de seis meses depois das eleições legislativas. Segundo um comunicado do Ministério da Administração Interna (MAI), as transferências para as autarquias poderem proceder aos pagamentos apenas começam a ser feitas durante a próxima semana.

São centenas os membros das mesas de voto que ainda não receberam, assim, a compensação financeira pelo apoio dado nas legislativas de 30 de janeiro. Todos estiveram em mesas de voto dos distritos de Lisboa e Porto. O Governo atribuiu a situação ao chumbo da proposta de Orçamento de Estado para 2022.