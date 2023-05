Memorando para estratégia de mobilidade sustentável sem a assinatura de Galamba

Ministro do Ambiente afirmou, em Guimarães, que "quando o primeiro-ministro fala, não há mais declarações a dar".

O memorando para apoio à elaboração de uma estratégia de mobilidade sustentável para pessoas e mercadorias foi, esta manhã, assinado, no Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães, entre a Associação de Municípios de Fins Específicos Quadrilátero Urbano, as comunidades intermunicipais do Cávado e do Ave e os ministérios do Ambiente e da Ação Climática e da Coesão Territorial.

Em nome do quadrilátero assinou o atual presidente, autarca de Famalicão, Mário Sousa Passos, em representação das CIM"s do Ave e do Cávado, os presidentes em exercício, respetivamente Domingos Bragança, edil de Guimarães e o seu congénere de Braga, Ricardo Rio. Pelo Governo, firmaram o documento Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial e Duarte Cordeiro, responsável pela pasta do ambiente. Ficou a faltar a assinatura do responsável pelo Ministério das Infraestruturas que não esteve representado.

O ministro João Galamba tinha agendado também para hoje a presença na apresentação do ponto de situação do protocolo de cooperação firmado entre a Universidade do Minho e a Infraestruturas de Portugal, mas também cancelou. À chegada a Guimarães, a ministra Ana Abrunhosa não quis comentar a atual situação política.

"Estamos todos com muita força, estamos muito empenhados em governar. Há pouco mais de um ano os portugueses pronunciaram-se. Tenho a certeza de que as linhas se acertarão porque o nosso primeiro-ministro e o Presidente da República conhecem-se há muito tempo", resumiu. Já o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, limitou-se a dizer que "num Governo quando o primeiro-ministro fala não há mais declarações a dar."

Na mesma sessão, decorreu também a assinatura de um Protocolo entre o Fundo Ambiental e o Município de Guimarães, para estudos técnicos do sistema BRT na Cidade Berço e outro para a articulação deste sistema com o da vizinha cidade de Braga, já inscrito no Plano de Recuperação e Resiliência.