Memórias do parlamento: da "neblina" de tabaco à ousadia da atriz porno

"Quando as sessões acabavam, ficava uma neblina fortíssima no hemiciclo", recorda Jorge Lacão, com humor. A culpa era do tabaco e dos tempos em que as regras para fumadores eram bem menos apertadas, ao ponto de se poder fumar durante o plenário. Até que, em meados dos anos 80, alguém achou que era demais. Foi marcado um debate para proibir tal prática, mas a resistência não se fez esperar.

"Foi uma discussão muito forte e transversal às várias bancadas", lembra o socialista. "Havia deputados notáveis na sua capacidade política e formação intelectual que argumentavam que, tendo eles sido eleitos enquanto fumadores, deveriam ser respeitados nessa qualidade até ao fim".