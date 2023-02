Menina de sete anos e rapaz de dez entre as vítimas de abusos sexuais na Igreja

Uma menina com sete e um rapaz com dez anos fazem parte da lista de testemunhos de abusos validados pela Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica. Quando a denúncia foi feita, em 2022, a menina tinha seis anos e o inquérito da comissão, de acordo com o que está escrito no relatório, foi "preenchido por um familiar". O relatório da comissão identifica ainda que foram recebidas 21 denúncias de crimes ainda em curso.

Uma menina de 12, três rapazes e uma rapariga de 14 anos e outra de 15 constam da lista entregue aos bispos portugueses. Não é possível saber exatamente em que idade cada vítima sofreu abusos, mas a maioria (15%) foi abusada aos 12 anos.

Entre os 512 testemunhos que remetem para a existência de 4 815 vítimas, a comissão presidida por Pedro Strecht recebeu 27 denúncias de jovens nascidos já no século XXI. "Assinale-se ainda que em 21 casos foi indicada a idade atual, com o claro significado de que os abusos ainda estão a acontecer no presente", refere o relatório.