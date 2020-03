Meningite volta a matar tanto como no princípio do século

Joana Amorim Hoje às 08:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Em 2018, houve 51 óbitos por meningite e cinco por infeção meningocócica, o valor mais alto desde 2002. Vacina acima dos 65 anos em avaliação.

Desde 2002 que Portugal não registava tantos óbitos por meningites. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE), em 2018 contabilizaram-se 51 mortes por meningites, a que se somam outras cinco por infeção meningocócica. Face ao ano anterior, e em termos totais, regista-se um aumento de 44%, com mais 17 óbitos.

Numa análise mais fina, as estatísticas do INE permitem constatar que as meningites matam mais a população acima dos 65 anos, com quase dois terços dos óbitos registados em 2018. Com maior incidência nos homens, respondendo por 57% das mortes.