Menores de 16 anos não vão poder ver ou participar em touradas

Governo avança com medida no primeiro trimestre de 2021. Transmissões televisivas também serão proibidas.

Os menores de 16 anos vão ser proibidos de assistir ou participar em touradas a partir do primeiro trimestre do próximo ano. Esse foi o compromisso assumido pelo Governo com o PAN, no âmbito das negociações do Orçamento do Estado para 2021. Também há abertura para que as transmissões televisivas, em canal aberto, sejam proibidas, a partir de 2022.

Atualmente, funciona uma recomendação, segundo a qual os maiores de 12 anos não devem assistir a espetáculos tauromáquicos, mas podem fazê-lo se forem acompanhados por um adulto. O Governo comprometeu-se a criar, no primeiro trimestre de 2021, legislação para vedar o acesso à assistência e à participação em touradas a menores de 16 anos.