Menos 100 doentes internados em dia com 30 mortes e mais de 12 mil casos

Portugal registou 30 mortes e 12234 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. O número de doentes internados baixou.

A Direção-Geral da Saúde contabilizou 3294691 casos e 21141 mortes desde o início da pandemia, há dois anos. Números que incluem os 30 óbitos e 12234 infeções reportadas nas últimas 24 horas.

Os números mostram uma subida substancial face aos 8833 casos registados ontem. Um acréscimo, também, em comparação com as 10376 infeções reportadas na quinta-feira da semana passada, mas menos tendo em conta os 15482 registados há 15 dias.

Nos hospitais, há menos 100 internados. Do total de 1300 pessoas acamadas, 90 são doentes considerados graves, o mesmo número de ontem. O total de hospitalizados é o mais baixo desde os 1311 internados a 6 de janeiro, há praticamente dois meses, enquanto nas Unidades de Cuidados Intensivos a descida recua a 21 de novembro de 2021.

O número de casos ativos, que desceu mais de 100 mil em fevereiro, está a aumentar há quase uma semana, apesar de ter registado uma subida mais ligeira (mais 478) nas últimas 24 horas. Neste período de tempo, recuperaram da doença 11726 pessoas.

A doença continua a ser particularmente letal para os mais velhos. Das 30 vítimas mortais, 21 tinham mais de 80 anos (nove homens e 12 mulheres) e sete (dois do sexo masculino cinco do feminino) tinham mais de 70 anos. A faixa etária dos 60-69 anos registou a morte de uma mulher, assim como a imediatamente anterior.

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo mantém-se como a mais afetada pela mortalidade da pandemia, tendo registado 11 mortes nas últimas 24 horas. No total, 8753 pessoas morreram por causas associadas à covid-19 no entorno da capital portuguesa, de um total de 166598 infeções registadas desde o início da pandemia, 4293 nas últimas 24 horas.

A Região Norte é a que acumula mais casos, 1235070 desde o início da pandemia, 2128 nas últimas 24 horas. Neste período foram reportados oito óbitos, com o total a ascender agora a 6474 desde o início da pandemia. Ao centro foram registadas sete mortes e 2812 casos, com os totais a subirem para 2812 óbitos e 498438 infeções.

A sul, o Alentejo reportou 1025 casos (119492 no total) e uma morte (1180), enquanto o Algarve anotou mais 836 casos e dois óbitos, com os totais a subirem para 136105 e 693, respetivamente.

Nas Ilhas, os Açores registaram mais uma morte (94 desde o início da pandemia) e 503 novos casos (58944 no total). Na Madeira, não houve qualquer óbito nas últimas 24 horas (188 no total) mas foram registadas mais 637 infeções (80044 desde o início da pandemia).